Росію закликали обрати шлях дипломатії, а не конфронтації.

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила про жахливі наслідки у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну, стягнутих до українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томас-Грінфілд заявила на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому загрозам міжнародному миру і безпеці через стягування російських військ до кордонів України.

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Вона наголосила, що Статут ООН існує не лише для того, аби розглядати конфлікти після того, як вони відбудуться, а, перш за все, аби запобігати їхньому виникненню.

"Сьогодні російська агресія загрожує не лише Україні, а й Європі. Вона загрожує міжнародному порядку, який доручено підтримувати цьому органу (Раді безпеки ООН - УНІАН)", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона акцентувала, що цей міжнародний порядок покликаний відстоювати принцип, що одна країна не може силою перекроювати кордони іншої країни або змушувати народ іншої країни жити під владою, яку він не обирав.

"Ми продовжуємо сподіватися, що Росія обере шлях дипломатії, а не конфлікту в Україні. Але ми не можемо просто чекати і споглядати", - наголосила Томас-Грінфілд.

Також вона зазначила, що треба звернути увагу на факти.

"Росія зібрала понад 100 тисяч військових вздовж українського кордону. Це боєздатні і спеціальні сили, підготовлені для наступу на Україну. Це найбільша мобілізація військ в Європі впродовж останніх десятиліть. І коли ми говоримо, Росія продовжує перевозити ще більше військ і озброєння", - заявила Томас-Грінфілд.

Постпред США в ООН зауважила, що Росія вже використала більше ніж 2 тисячі залізничних вагонів, аби перемістити війська й озброєння з усієї країни до українського кордону.

Крім того, представник США нагадала, що останніми тижня спостерігається велика кількість кібератак на Україну, а російські військові і розвідка поширюють дезінформацію через державні медіа і маріонеткові сайти.

Томас-Грінфілд зазначила, що Росія нещодавно погрожувала воєнними діями, якщо її вимоги не будуть виконаними.

"Якщо Росія глибше вторгнеться в Україну, ніхто з нас не зможе сказати, що не передбачав цього. І наслідки будуть жахливими. Саме тому ця зустріч є такою важливою (засідання Ради безпеки ООН - УНІАН)", - сказала американський посол.

Вона наголосила, що Україна - суверенна країна, а її громадяни мають обирати власне майбутнє без зовнішньої загрози або сили. Зокрема, це право закріплене Статутом ООН.

Посол зазначила, що країни Заходу у перемовинах з Росією прагнуть мирним шляхом врегулювати кризу, спричинену скупченням російських військ біля України.

"Ми не хочемо конфронтації, але ми будемо рішучими, швидкими й об'єднаними, якщо Росія глибше вторгнеться в Україну", - сказала вона.

Томас-Грінфілд додала, що якщо Росія дійсно переймається "безпековими гарантіями" в Європі, то США пропонує можливість розглянути відповідні питання за столом переговорів.

"Тест на добросовісність Росії найближчими днями і тижнями відбудеться, якщо вона сяде за стіл переговорів і залишатиметься, доки ми не досягнемо порозуміння. Якщо вона відмовиться це зробити - світ знатиме чому і хто відповідальний", - сказала посол.

Вона закликала Раду безпеки ООН оцінювати не заяви РФ, а дії, й також оцінювати ризики.

Як повідомляв УНІАН, США скликали засідання Ради безпеки ООН через нарощування військ РФ біля України.

На переконання Лінди Томас-Грінфілд країни-члени Ради безпеки ООН (п'ять постійних і 10 непостійних) повинні ретельно вивчити факти і розглянути, що поставлено на карту для України, для Росії і Європи.

Російська Федерація, яка має право вето в Радбезі, вдавалася до спроб зірвати ініціативу Сполучених Штатів Америки обговорити на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй нарощення російських військ біля кордонів України.

Представник РФ в ООН Василь Небензя закликав усіх членів Ради безпеки ООН не підтримувати засідання, скликане Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Росія восени 2021 року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка країн Заходу заговорили про те, що РФ може піти на вторгнення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наприкінці січня цього року стверджував, що повномасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.

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