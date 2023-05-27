Україна обрана членом Виконавчого Комітету ВООЗ на три роки.

РФ намагалася завадити тому, аби Україна зайняла місце у керівному органі Всесвітньої організації охорони здоров'я, але не змогла зробити це, пише The Guardian.

Україна і ще 9 країн приєдналися до виконавчого комітету ВООЗ – керівного органу, який здійснює управління організацією в перервах між сесіями.

Всього країн-членів комітету 34, вони регулярно переобираються на трирічний термін з урахуванням принципу справедливого географічного розподілу.

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Зазвичай рішення про приєднання членів приймають одностайно. Але цього разу Москва виступала проти приєднання України і зажадала провести голосування. Це було перше таке голосування за останні 46 років. Приєднання України підтримали 123 голосами, проти – 13. Делегація Росії не була задоволена результатами голосування.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що Асамблея проголосувала за країну, яка просто ще більше політизує роботу виконкому", – заявила делегація Росії, додавши, що нібито виступає проти "політизації роботи ВООЗ в цілому".

ВООЗ і війна в Україні

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтримала резолюцію, в якій засудила агресію РФ проти України. Документ був прийнятий 80 голосами за, 9 - проти, ще 52 утрималися. Альтернативний текст резолюції, запропонований Росією і Сирією, був відхилений.

Затверджена організацією резолюція містить заклик оцінити збитки, завдані сфері охорони здоров'я України внаслідок розв'язаної Росією війни.

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