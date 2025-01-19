Керівник ОП нагадав, що РФ планувала і "Київ за три дні" захопити.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на опубліковані в західних ЗМІ загарбницькі плани Росії на 2025 рік.

"Росія планувала "Київ за три дні", каже, що "Україна припинить своє існування", деякі окремо залежні політики розповідають, що "України не існує". Скажу коротко: існує велика імовірність, що Росія буде ще більше втрачати інфраструктури, людей і техніки внаслідок послаблення їхньої ППО та посилення невідомих сил", - зазначив він.

Також, за словами Єрмака, існує велика ймовірність перетворення Росії на "сестру" КНДР із відповідним закручуванням гайок для населення:

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"Існує велика ймовірність повного контролю за всім "рунетом" без винятків і транслювання в голови молодих росіян божевілля нинішніх кремлівських дідів через лише одну соцмережу, яка залишиться в Росії під повним контролем спецслужб".

Далі, як додав голова ОП, існує можливість подальшої деградації всіх технологічних галузей, залежних від західних компонентів, обмеження російської енергетики.

"Велика ймовірність того, що Путін вкрав у кількох поколінь росіян шанси на майбутнє, подарував їм деградацію заради власної мрії про переділ світу і повернення до світового порядку часів Ялти, чого ніколи вже не буде. Імовірність того, що дітей народжуватимуть у Росії тільки заради війни всюди, крім Москви, дуже велика. І чи потрібна тоді окремим республікам Москва?" - натякнув Єрмак.

Плани Росії захопити чотири області України у 2025 році - що повідомлялося

Нагадаємо, напередодні видання Welt написало, що Росія не має наміру згортати агресію проти України і поставила за мету повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до 2026 року.

Також зазначалося, що, навіть якщо обраний президент США Дональд Трамп змусить Москву зупинитися зараз, Росія становитиме велику загрозу для Європи в найближчі роки.

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