РФ збільшила уздовж кордонів України та в окупованому Криму кількість літаків і військової техніки.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Російська Федерація відвела від кордонів України лише близько 10 тисяч російських військових.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави зустрівся з сенаторами США Джінн Шахін, Робертом Портманом і Крістоферем Мерфі.

За словами Зеленського, на тимчасово окупованих територіях та вздовж українського кордону нині спостерігається концентрація російських військ. Крім того, уздовж кордонів України та в окупованому Криму Росія збільшила кількість літаків і військової техніки.

«Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тис. військових», – наголосив президент України.

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Крім того, під час зустрічі з сенаторами відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, щоб, як зазначив Зеленський, всі сторони «були в одному інформаційному полі та могли з перших вуст з місця подій почути про ситуацію, у якій зараз перебуває Україна».

Зокрема, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак під час включення з населеного пункту Оріхове Луганської області розповів про загальну ситуацію в районі проведення ООС та на окремих ділянках відповідальності українських підрозділів.

«Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму», – зазначив Хомчак.

Також він константував, що всього з початку дії режиму тиші зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами, внаслідок чого загинули 23 і поранено 12 українських військовослужбовців.

Також Зеленський висловив сподівання, що військову допомогу США збільшуватимуть для подальшої розбудови оборонної спроможності України, зокрема ВМС.

Він також наголосив на важливості продовження політики санкцій щодо Російської Федерації, допоки РФ не припинить агресивні дії.

«Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють – Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та загрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики», – додав глава держави.

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Автор: Віталій Саєнко