За словами президента України, російська сторона без зрозумілих причин затягує організацію зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом будуть узгоджені терміни та теми його двосторонньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, про це Зеленський сказав у загальному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Президент України сподівається на зустріч з президентом РФ для активізації мирних переговорів, хоча російська сторона зволікає з її проведенням без зрозумілих причин.

«Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду та терміни», - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Путіна

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20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вкотре повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення отримав керівник ОП Андрій Єрмак.

В інтерв`ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов`язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Своєю чергою, у Кремлі заявили про відсутність конкретики щодо зустрічі Зеленського та Путіна.

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Автор: Костянтин Гончаров