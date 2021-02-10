Зокрема, йдеться про надання консульського захисту затриманим у Грузії двом українських морякам, і про те, що Україна не втручатиметься у внутрішні справи Грузії.

Міністерство закордонних справ України вважає необґрунтованими звинувачення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі на адресу українського посла в Тбілісі Ігоря Долгова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

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У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що звинувачення Саакашвілі на адресу посла України в Грузії не мають жодних доказів, окрім емоцій обвинувача.

"Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном", - йдеться у повідомленні.

При цьому, в МЗС звернули увагу на заяви Саакашвілі стосовно затримання органами влади Грузії яхти, на борту якої перебували два громадянина України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і громадянин Грузії Михаїл Батурин.

"Обвинувачення на адресу МЗС України у бездіяльності у цій справі необгрунтовані та вводять громадськість в оману", - зазначили у відомстві.

Зокрема, це питання перебуває серед основних пріоритетів роботи українського посольства в Тбілісі, додали в міністерстві.

"Посольство провело численні зустрічі з представниками грузинської влади і керівництвом прокуратури, аби домогтися їхнього звільнення. Консул нашого посольства допомогла забезпечити зв’язок затриманих українців із рідними. МЗС України та посольство в Грузії направили відповідні ноти і виступили із клопотаннями взяти затриманих громадян України на поруки. Українські дипломати роблять все можливе і неможливе задля звільнення яхтсменів, адже Україна ніколи не кидає своїх напризволяще", - наголошується у заяві.

Також в МЗС закликали органи влади Грузії до швидкого і неупередженого розгляду цієї справи, зміни запобіжного заходу та звільнення зазначених українців.

При цьому, у відомстві виступили проти закликів Саакашвілі до грузинської опозиції проводити мітинги протесту у зв'язку з невдоволенням результатів виборів до парламенту Грузії.

"МЗС вкотре застерігає громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії. Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася і не вдаватиметься до подібних втручань, і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Що трапилось

Раніше Саакашвілі у соціальній мережі Facebook повідомив, що Долгов "продовжує шкодити іміджу України в Грузії".

"Цей той самий Долгов, який в унісон з командою Порошенка проводив роботу, щоб українські народні депутати не поїхали як спостерігачі на вибори в Грузії в жовтні минулого року. Сьогодні він з гнівною риторикою накинувся на мене за те, що я борюся за свободу грузинського народу. І це, виявляється, шкодить українсько-грузинським відносинам", - заявляв Саакашвілі.

Також він зазначив, що вже багато місяців українські капітани Дяченко та Хомич і грузин українського походження Батурин затримані грузинською владою, а посол Долгов начебто нічого не робить для їхнього звільнення.

Крім того, Саакашвілі назвав Долгова "хабарником і корупціонером" і пообіцяв домагатися, щоб "таких послів не було ні в України, ні в Грузії".

Як повідомляє грузинське видання Interpress News, посол Долгов після зустрічі в МЗС Грузії заявив, що заяви Сакашвілі "не допомагають нам в будівництві заснованої на довірі атмосфери і в плані розвитку двосторонніх відносин, а також стратегічного партнерства між нашими країнами".

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Автор: Віталій Саєнко