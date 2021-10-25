Як стверджує адвокат екс-президента Грузії, в тюремній лікарні немає умов, необхідних для лікування Саакашвілі.

Екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі потрібна була допомога реаніматологів у в'язниці.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі, передає Sputnik.

За його даними, один з життєво важливих показників здоров'я політика впав до критичного рівня.

"Вчора вночі один з життєвих показників в аналізах Михайла Саакашвілі впав до критичного рівня і стало необхідне втручання реаніматологів, після чого ці показники стабілізувалися. Це підтверджує те, про що сказав консиліум у своїй рекомендації і висновку, що зараз третій президент входить в таку фазу голодування, коли в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я", - заявив Садзаглішвілі.

Як стверджує адвокат, у тюремній лікарні немає умов, необхідних для лікування Саакашвілі.

"Консиліум у своєму висновку сказав, що лікування Михайла Саакашвілі має продовжиться в багатопрофільній клініці, де є можливість проведення магнітно-резонансного дослідження, комп'ютерної томографії та дуплексного сканування... У 18-му закладі немає можливості проводити ні магнітно-резонансне дослідження, ні комп'ютерну томографію", - зазначив Садзаглішвілі.

Водночас в Мін'юсті Грузії заявляють, що лікарню глданської в'язниці №18 в Тбілісі підходить для голодуючих ув'язнених.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, після чого його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також заочно засудили до шести років ув'язнення.

23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика - через голодування йому зробили переливання крові.

Автор: Денис Прядко