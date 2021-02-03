Телеканали заявили, що і далі "продовжать говорити правду громадянам України".

Медіахолдинг соратника кума Путіна Тараса Козака звинуватив президента України Володимира Зеленського у політичній розправі, відреагувавши так на запровадження щодо їхнього власника санкцій.

Про це йдеться в опублікованій на 112 Україна заяві.

Читайте такожУ Зеленського прокоментували санкції проти Козака і його каналів 112, ZIK та NewsOne

Також телеканали вважають, що РНБО ввела санкції «за надуманим приводом», а Зеленський, мовляв, таким чином залишає в ефірі «зручні канали», які «будуть брехати народу України».

«Телеканали «112 Україна», NewsOne і ZiK мають намір боротися за своє право мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі», – йдеться у заяві.

Медіахолдинг соратника кума Путіна заявив, що і далі «продовжить говорити правду громадянам України».

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким вводяться санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK і NewsOne.

Після цього канали відразу почали відключати від ефіру.

Рішення про санкції не підтримав спікер парламенту Дмитро Разумков, який був присутній на засідання РНБО і утримався від голосування.

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Автор: УНІАН