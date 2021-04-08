Ініційоване Радою нацбезпеки рішення про санкції від 19 березня не набуло чинності.

Президент Володимир Зеленський досі не підписав указ про запровадження санкцій проти Віктора Януковича та низки чиновників й бізнесменів часів його президентства.

Про це пише Українська правда з посиланням на відповідь РНБО та Банкової.

Читайте такожУ КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення ТупицькогоЗазначається, що 23 березня проект указу зареєстрували в ОП і документ передали на підпис Зеленському. Однак станом на 5 квітня Рада нацбезпеки не ввела в дію своє рішення.

8 квітня на сайті ОП відповідний указ відсутній.

Офіс президента не став відповідати, чому президент не підписав документ.

Крім того, РНБО та ОП не надали переліки осіб, яких мають стосуватись нові санкції, та конкретних обмежень. У РНБО також не відповіли на запитання, чи розглядалось введення обмежень проти компаній, підконтрольних Януковичу та його оточенню.

У Раді нацбезпеки послались на те, що ця інформація є службовою.

Що передувало

На засіданні, 19 березня, РНБО застосувала санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.

Також були запроваджені санкції проти 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.

Крім того, РНБО доручила провести аудит усіх дозволів на видобуток корисних копалин, які було видано з 1994 року.

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Автор: Яна Ставська