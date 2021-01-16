Раніше Олександр Дубинський просив зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію щодо запровадження санкцій з боку США через нібито втручання в американські вибори.

Народний депутат України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") пропонує запросити посла США в Україні на засідання фракції і обговорити питання запровадження санкцій проти його однопартійця Олександра Дубинського.

Про це "слуга" написав у своєму Telegram.

"Ходять чутки, що у вівторок (19 січня, - УНІАН) ряд "обраних" депутатів нашої фракції збираються відвідати посольство США, щоб обговорити "ситуацію" щодо Дубинського. Хочу нагадати, що в демократичних державах таку позицію, зазвичай, вислуховують публічно і відкрито, запросивши посла спеціальною нотою — в МЗС, або на фракцію, якщо позицію потрібно викласти саме депутатам", - зазначив Бужанський.

Раніше Олександр Дубинський просив зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію щодо запровадження санкцій проти нього з боку США через нібито втручання в американські вибори.

За словами Бужанського, голова фракції Давид Арахамія не поспішає провести засідання, запросивши туди співробітників посольства.

"Якщо їм є що сказати і показати - публічно, ніяких офрекордс, всі факти на стіл - фракції, керівництву партії, депутатам. Якщо такі факти, звичайно, є. А як керівник парламентської групи з США Арахамія просто зобов'язаний негайно вимагати факти і при їх отриманні ознайомити з ними всіх депутатів. При цьому, засідання фракції з цього питання має відбуватися за участю самого Дубинського, якому, впевнений, є що сказати щодо цього. Інакше це все нагадує підкилимні ігри, метою яких є не встановлення істини, а нав'язування потрібної комусь позиції представникам законодавчої гілки влади", - заявив Бужанський.

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Автор: УНІАН