Серед претендентів на посаду керівника САП, зокрема, чинний в.о. керівника Максим Грищук, прокурори САП Сергій Козачина, Андрій Перов та Ігор Семак.

На конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло 111 заяв кандидатів.

Читайте такожУ Раді вимагають викликати Шмигаля "на килим" за катастрофу з боргами населенняПро це інформує Transparency Іnternational Україна.

Як зазначається, загалом на вакантні посади до САП подали заяви 169 кандидатів. Участь у конкурсі візьмуть 128 правників, 41 кандидата не допущено через формальні підстави.

«Загалом на посаду керівника отримали 111 заяв, заступника — 90, начальника відділу — 75. Серед претендентів на посаду керівника САП — чинний в.о. керівника Максим Грищук, прокурори САП Сергій Козачина, Андрій Перов та Ігор Семак, очільник комітету з питань правової політики Верховної Ради Андрій Костін, екс-керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і голова правління ТІ Україна Андрій Вишневський», - інформує Transparency Іnternational з посиланням на інформацію, озвучену під час засідання Конкурсної комісії з обрання керівництва САП.

Згідно з повідомленням, на черговому засіданні 1 березня комісія внесла зміни до прохідного балу: 80 балів у тестуванні на знання законодавства та 110 балів — у тестуванні на загальні здібності.

Також на сайті Офісу генпрокурора опублікували перелік питань для тестування на знання законодавства.

«Після тестів на професійні та загальні здібності — співбесіди. А для потенційного керівника САП та його заступника ще й тестування на поліграфі», - зазначають ТІ.

У фіналі переможців визначать відповідно до позицій в рейтингу після всіх етапів відбору — комісія не матиме фінального голосування за потенційного переможця.

Зміна керівництва САП: що відбувається

21 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

17 вересня Верховна Рада визначила своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, які зокрема добиратимуть кандидатів на посаду керівника антикорупційної прокуратури. Це Олена Бусол, Андрій Гуджал, Олексій Дрозд, Катерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцький та Євген Соболь.

Доповідач у Європарламенті з питань України Міхаель Галер та віце-голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель висловили стурбованість щодо рішення ВР. "Уряд України поспішно проштовхує кандидатів, яким бракує досвіду та чесності для відбору керівника САП. Це так не пройде. Уряд України ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш допомоги", - написала у Twitter фон Крамон-Таубадель.

Посольство США в Україні заявило, що Європейський Союз і США взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. "Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - наголосили у посольстві.

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Автор: Інна Андаліцька