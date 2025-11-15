Людей скерували до навчальних центрів, попри брехливі обіцянки Міноборони країни-агресорки.

Російські загарбники примусово мобілізували перших резервістів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко у Телеграм-каналі. Зазначається, що в російському Міноборони обіцяли готувати цих людей виключно до охорони інфраструктурних об’єктів. Проте їх одразу скерували до навчальних центрів.

За словами Харченка, такі "спеціальні збори" будуть тривати протягом двох місяців.

"У кожній адміністративно-територіальній одиниці військкомати встановили відповідний план нового варіанту примусової мобілізації", – додав очільник Луганської ОВА.

Війна в Україні: інші важливі новини

Військовий 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ з позивним "Мучний" розповів про бої на Покровському напрямку. В районі Родинського ситуація залишається складною, але українським захисникам вдається вибивати росіян із міста.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські війська провалили визначені правителем РФ Володимиром Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська. Він зауважив, що їх учергове перенесли.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов каже, що зараз російські окупанти в Купʼянську перебувають у гіршому становищі, ніж Сили оборони.

