Втрати, за його словами, "вийшли за межі керованих".

Війна Росії проти України зрештою завершиться переговорами, вони є неминучими. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в етері телеканалу A Haber.

"Я думаю, що ця війна переживає найважчий момент, оскільки обидві сторони зосередилися на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури одна одної", – зазначив він.

Фідан каже, що зараз війна перетворилася на війну дронів. А втрати, за його словами, "вийшли за межі керованих".

Відео дня

"Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами. Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане", – констатував Хакан Фідан.

Війна в Україні – інші новини

Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував відновлення переговорів щодо обміну полоненими. За його словами, йдеться про "стамбульський формат".

"Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", – розповів він.

Щодо ситуації на фронті, то, як повідомив президент Зеленський, російські війська провалили встановлені Путіним дедлайни для захоплення Купʼянська Харківської області та Покровська Донецької області. Терміни знову посунули.

Вас також можуть зацікавити новини: