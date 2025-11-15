Подоляк зазначив, що такі випадки трапляються в усіх країнах світу.

Корупційні скандали викликають емоційні реакції. Тим не менш, корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Будь-який корупційний кейс завжди викликає, м'яко кажучи, максимально емоційні реакції, і це правильно... Але і в ліберальних демократіях, і в авторитарних системах такі кейси відбуваються. Тобто корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки", - сказав він.

Подоляк зазначив, що такі випадки трапляються в усіх країнах світу. За його словами, найважливіше - наскільки швидко та наскільки конкретно діє держава.

"Якщо держава діє швидко і жорстко - Україна, до речі, в цьому кейсі демонструє саме таку швидку реакцію: 1-3 дні, і вже є відповідна реакція від президента і державних інституцій щодо підозрюваних. Зазначу, що це поки що юридична складова - розслідування триває, але вже є відповідні підозри. Держава швидко і жорстко на це реагує. Є вже й відповідні політичні, санкційні та юридичні рішення. Це свідчить про зрілість держави", - наголосив радник голови ОП.

Корупційний скандал в енергетиці - головні новини

Нагадаємо, що 10 листопада співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийшли з обшуками в "Енергоатом". Вони проводили масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що слідчим вдалося задокументувати діяльність "високорівневої злочинної організації", учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

У НАБУ з'ясували, що підозрювані вимагали по 10-15% відкатів із контрактів "Енергоатому". У відомстві зазначили, що фактично управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття корупційної схеми в енергетиці. Він заявив, що будь-які результативні дії проти корупції дуже необхідні.

"Дзеркало тижня" з посиланням на інформацію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури писало, що двоє учасників високорівневої злочинної організації під час затримання детективами НАБУ намагалися знищити докази. Цим підозрюваними виявилися Ігор Миронюк, який був радником Германа Галущенка в період обіймання ним посади міністра енергетики, а також Дмитро Басов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом".

