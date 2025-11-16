Катерина Гірник

Аналітики S&P Global Energy кажуть, що поставки до Китаю трубопроводом, імовірно, почнуться на початку 2030-х років.

Російський "Газпром" активізував плани з будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру 2" (PS2) до Китаю, який транспортуватиме 50 млрд кубометрів газу на рік і є єдиною реальною надією Росії на компенсацію частини втраченого експорту в Європу. Як пише Financial Times з посиланням на свої джерела, інженери "Газпрому" приступили до роботи над дороговартісними технічними проектами.

За словами Сергія Вакуленка, старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир і колишнього керівника відділу стратегії "Газпром нафти", інженери, імовірно, виконували етап попереднього інженерного проєктування, що передбачає підготовку "сотень томів" технічної документації.

При цьому таке проєктування, за словами Вакуленка, могло становити 5% від загальної вартості проєкту такого масштабу. Водночас один із високопоставлених російських енергетиків повідомив FT, що ці витрати можуть становити до 10% від загальної суми:

"Такі витрати незвичайні, якщо тільки немає твердої впевненості в тому, що гроші витрачено не даремно і що інвестиції безпечні".

Загальний бюджет проєкту не розголошується. Вакуленко і Рональд Сміт, засновник Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners, оцінюють верхню межу в більш ніж 30 млрд доларів, але обидва зазначають, що остаточна цифра може бути нижчою.

Реалізація не гарантована

Водночас китайські офіційні особи мало коментують трубопровід, що змушує деяких спостерігачів сумніватися в тому, що проєкт дійсно просувається.

При цьому, за словами одного російського енергетичного консультанта, однією з причин, через яку "Газпром" продовжує просувати цей проєкт, є те, що в компанії є проєктні підрозділи, які "або мають бути закриті, або мають отримати якусь роботу".

Експерт зазначає: "Газпром" явно вірить, що Китай зрештою змінить своє рішення:

"Це, як і раніше, буде найдешевший газ для них [китайців] - тому Газпром готовий вкласти серйозні гроші, і я не думаю, що вони сильно помиляються".

Китай не поспішає підтримати будівництво

Зараз "Газпром" будує ділянки, які в кінцевому підсумку можуть стати частиною PS2, якщо проєкт буде реалізовано, але обслуговуватимуть місцеві ринки, якщо цього не станеться, сказав Сміт.

Водночас нові роботи не означають, що щодо PS2 досягнуто домовленості за такими важливими умовами, як ціна та умови поставок.

При цьому Китай не поспішає з будівництвом газопроводу. Росія постачає газ до Пекіна набагато коротшим газопроводом "Сила Сибіру", введеним в експлуатацію 2019 року. У вересні сторони домовилися збільшити поставки з 38 млрд кубометрів газу на рік до 44 млрд кубометрів.

Також незрозуміло, як "Газпром" має намір фінансувати проєкт. Після того як у 2023 році компанія вперше за 25 років зафіксувала збиток, торік її чистий прибуток відновився до 1,3 трлн рублів, але борг "Газпрому" більш ніж у чотири рази перевищує цю цифру і становить 5,7 трлн рублів (71 млрд доларів).

Російський газ для Китаю

Раніше в РФ повідомили про плани почати видобуток природного газу на новому проєкті "Сахалін-3" у Тихому океані у 2028 році, щоб постачати "блакитне паливо" Китаю і російським споживачам.

При цьому Росія продає Китаю газ дешевше, ніж Європі - тільки 2025 року різниця в цінах на "блакитне паливо" може сягнути майже 40%.

