Пошкоджена сонячна електростанція.

Російська окупаційна армія у ніч на 16 листопада атакувала енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області, пошкоджена у тому числі сонячна електростанція.

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція", - заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, пожежі, що виникли, ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв.

У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

Через удар БПЛА пошкоджений ряд енергетичних об’єктів у Білгород-Дністровському районі. Як повідомила місцева влада, частина міста Білгород-Дністровський та об’єктів критичної інфраструктури залишаються без електропостачання. Працівники ДТЕК проводять аварійно-відновлювальні роботи.

У зв’язку з цим, тимчасово подача води абонентам комунального підприємства "Білгород-Дністровськводоканал" здійснюватиметься за допомогою генераторів з 07.00 до 11.00 та з 17.00 до 21.00.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.

Нагадаємо, вранці 14 листопада росіяни завдали дронового удару по ринку міста Чорноморськ Одеської області. Внаслідок цієї атаки загинули дві жінки, щонайменше 10 людей отримали поранення. Серед потерпілих – маленька дитина.

Безпілотник влучив в автівку продавця картоплі, поруч була черга. Пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Також вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

