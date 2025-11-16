Президент доручив доручив уряду внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Президент Володимир Зеленський анонсував перезавантаження управління енергетичною сферою та повʼязаними з нею інституціями.

Про це він повідомив у Telegram. "Вранці провели онлайн-нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями", - заявив він.

За словами глави держави, він доручив Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Друге – оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Третє – доручив прем’єр-міністру внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України", - зауважив він.

Крім того, Зеленський доручив у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця року.

"Пʼяте – оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію. Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України", - наголосив президент.

Корупційна справа "Мідас"

Як повідомляв УНІАН, корупційний скандал в українській енергетиці викликав великий резонанс. НАБУ і САП продовжують обшуки житла учасників злочинної організації.

Financial Times писало, що у розкішних київських квартирах чиновників було виявлено спортивні сумки, наповнені готівкою, а в одній із них навіть помітили золотий унітаз. Також правоохоронці знайшли аудіозаписи чиновників, які обговорюють стратегії відмивання грошей.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на гучний корупційний скандал в українській енергетиці. Він заявив, що ще на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його, що Росія неодмінно використає будь-яких корупційні скандали в Україні для пропагандистських атак.

