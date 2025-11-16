В країні закликали бути відвертими і назвали дії путінського режиму воєнними злочинами.

Бельгія засудила хвилю масованих російських ударів по Україні і назвала це воєнним злочином.

Позицію влади висловив міністр закордонних справ Максим Прево написав у соцмережі Х. Міністр заявив, що ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєвоважливі служби.

"Вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу", - написав він.

Прево зазначив, що стійкість українців перед обличчям терору викликає "найглибшу повагу та солідарність".

Також глава МЗС заявив, що стурбований ударом по посольству Азербайджану в Україні. Він зазначив, що такий крок - це прямий напад на принципи міжнародної системи.

"До народу України: ви не самотні. Ми залишаємося поруч з вами. Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжуватимемо підтримувати та посилюватимемо тиск на РФ, доки ця аморальна війна не закінчиться", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок атаки на Київ вибухом повністю зруйнувало частину огорожі азарбайджанського посольства, пошкоджено службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Обійшлося без жертв.

Трибунал щодо Путіна

12 листопада стало відомо, що ідея Ради Європи про створення міжнародного трибуналу по Україні може так і залишитись ідеєю через проблеми з бюджетом.

Справа в тому, що Європі важко підтримувати свої фінансові зобов'язання без підтримки США.

В травні створення спецтрибуналу було узгоджено на двосторонній основі Радою Європи та президентом України Володимиром Зеленським в червні поточного року.

9 травня міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України збиралися на саміт у Львові. Тоді коаліція висловила тверду підтримку якнайшвидшій роботі спецтрибуналу з метою покарання російського диктатора Володимира Путіна та усіх інших воєнних злочинців.

