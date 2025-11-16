У Росії заявляють про нібито запобігання теракту.

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) видала нову байку про українські спецслужби. Там заявили, що Україна нібито готувала теракт на кладовищі.

Про нову вигадку російської ФСБ розповідає "Медуза". Зазначається, що метою мав стати "один із вищих посадових осіб російської держави" під час відвідування ним могил родичів на Троєкуровському кладовищі (м. Москва).

"За версією ФСБ, для підготовки вбивства українські спецслужби завербували чотирьох осіб – мігранта з країни Центральної Азії, жителя Києва і двох росіян – чоловіка і дружину", – ідеться в повідомленні.

У фігурантів розслідування, як заявляють у ФСБ, знайшли листування з представником українських спецслужб. Велося воно нібито в месенджерах WhatsApp і Signal. Також у Росії стверджують, що знайшли вазу з квітами, в якій була захована камера відеоспостереження.

"Один із затриманих росіян на відео, опублікованому ФСБ, розповідає, що він отримав вазу від посередника біля цвинтаря, а потім отримав телефоном вказівки, на яку могилу її треба віднести. Там він поставив її в кут, але потім його попросили трохи повернути вазу. Коли він це робив, він побачив дроти, що йдуть до неї", – пише "Медуза".

Інші заяви ФСБ про Україну

Нещодавно російська ФСБ "викотила" заяву про зрив операції Головного управління розвідки. Там стверджують, що Україна нібито планувала "викрасти" винищувач МіГ-31 з ракетою "Кинджал".

Мовляв, після такого викрадення цей літак фігурував би в "провокаціях" проти однієї з баз країни-члена НАТО. ФСБ заявляє, що за участь в операції російським пілотам нібито "пропонували 3 млн доларів".

