Росіяни та корейці більше не приховують, що північнокорейські війська стоять на порозі України.

У прикордонних з Україною регіонах РФ досі лишаються близько 10 тисяч військових КНДР. Вони не задіяні у боях проти ЗСУ, а займаються розмінуванням території, де велися бойові дії. Про це пише The Telegraph.

Як пише видання, район, де північнокорейські війська займаються розмінуванням – це якраз Курська і Бєлгородська області, куди в різний час заходили ЗСУ. Раніше російські ЗМІ скаржилися, що українські війська залишили по собі "раніше небачену щільність" протитанкових та протипіхотних мін. Через мінну загрозу ці райони залишаються надто небезпечними для повернення цивільного населення.

"Значна роль Північної Кореї в операціях Росії з розмінування підкреслює бажання обох сторін продовжувати розвивати свої військові зв'язки, які, як заявив минулого місяця лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, "просуватимуться без зупинки", – пише The Telegraph.

Видання також посилається на нещодавнє відео Міністерства оборони РФ. В ньому розповідається і показується, що окрім проведення робіт з розмінування, корейські солдати також проходять навчання, переймаючи у росіян їхній досвід ведення загарбницької війни.

Співпраця Росії та КНДР

Як писав УНІАН, за підрахунками ГУР, з 2023 року по сьогодні Північна Корея передала Росії близько 6,5 мільйона артилерійських снарядів. Однак через спустошення складів цього року обсяги поставок різко скоротилися.

Разом з тим Північна Корея почала масово виробляти військові безпілотники, зокрема FPV-дрони і БПЛА середнього радіусу дії. В ГУР вважають це практичним наслідком участі північнокорейської армії у російській агресії проти України.

