За словами командира, говорити про конкретні результати поки зарано.

На Запорізькому напрямку ситуація контрольована, ворог зараз намагатиметься перерізати логістику ЗСУ по трасі між Гуляйполем та Покровськом.

Про це заявив командир екіпажу спецзагону безпілотних систем "Тайфун" Нацгвардії "Бойко" в етері "Київ24".

"Станом на зараз на напрямку працюють підтягнуті резерви, зведені сили для стабілізації обстановки, заходи тривають, ситуація контрольована. Поки процес триває, говорити про конкретні результати зарано. Усе залежить від розвитку обстановки найближчим часом", - сказав він.

За словами командира, ймовірно, ворог зараз намагатиметься перерізати логістику ЗСУ по трасі між Гуляйполем та Покровськом.

Ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, а також з метою збереження життя військових відбулося виведення підрозділів ЗСУ з населеного пункту Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні для оборони позиції.

У Генеральному штабі зазначили, що тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів.

12 листопада ЗСУ втратили позиції і відійшли з Рівнопілля. Як повідомили тоді у Силах оборони півдня України, у Пологівському районі Запорізькій області, біля села Рівнопілля, українські військові перемістилися на інші рубежі після комплексної атаки армії РФ.

