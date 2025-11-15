Опудала з рештків рослин та інших комах павуки виду Cyclosa розміщують всередені власного павутиння.

Вчені виявили, що павуки можуть створювати "опудала" у вигляді трохи більших павуків та розміщувати їх на своєму павутинні, щоб відлякувати хижаків. Як пише IFL Science, ці штучні павуки також мають тіло та вісім лапок і виглядають дуже схоже на справжніх.

Про таку поведінку павуків раніше було відомо лише з розмов та розповідей місцевих, але ще ніколи її не описували в науковій літературі. Проте наразі вийшла стаття у науковому журналі "Ecology and Evolution". У статті офіційно викладені навички створення фігурок павуків для двох географічно ізольованих видів Cyclosa – це рід павуків, що плетуть кулі. Вони також відомі, як павуки-ткачі зі сміття. Це відображає їх схильність збирати шматочки мертвих комах і рослин і вбудовувати їх у свою павутину.

Щоб з'ясувати, чи можна вважати деякі павукоподібні фігури приманками, вчені провели польові дослідження у двох географічно ізольованих місцях: Перу та Філіппінах. Дослідження показали, що як перуанські, так і філіппінські види павуків створювали стабілізуючу форму з тушок здобичі та рослинного матеріалу, яка мала центральне "тіло" з безліччю лінійних виступів. Кількість ніжок стабілізуючої форми варіювалася від п'яти до восьми.

Відео дня

При цьому на Філіппінах павуки переважно втікали, поки хижаки нападали на приманки. А перуанський вид завмирав на павутині безпосередньо над своїм павукоподібним творінням і виглядав як невеликий виступ відносно більшої структури.

Наразі вчені не можуть дати відповідь на питання, як саме цей вид павуків взагалі почав робити подібні фігурки. Також невідомо, чому цього не роблять інші види. Вони припускають, що причиною є специфічні види хижаків. Але це вимагає продовження досліджень.

Найбільше павутиння у світі

Нагадаємо, що поблизу кордону Албанії та Греції дослідники знайшли велике павутиння, яке претендує на звання найбільшого у світі. Припускають, що там живуть близько 110 тисяч цих комах.

Вас також можуть зацікавити новини: