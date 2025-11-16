Це підкреслює необхідність для України в традиційних системах озброєння.

Росіяни на фронті намагаються використати ключове слабке місце в обороні ЗСУ - нездатність українських дронів ефективно функціонувати в поганих погодних умовах, як-от туман і дощ. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська використовували погодні умови, щоб скористатися вразливістю української системи оборони на полі бою, що ґрунтується на використанні дронів, у напрямку Новопавлівки, це підкреслює необхідність для України в традиційних системах озброєння", - зазначають аналітики.

Так, геолокаційні кадри від 14 листопада показують, як ЗСУ завдають ударів по російських бронемашинах у північно-східній частині Новопавлівки. При цьому російські воєнкори заявили про використання російськими військами густого туману під час наступу і стверджували, що російські війська змогли двічі перетнути понтонний міст.

Відео дня

У ISW зазначають, що останнім часом російські війська використовують туманну погоду для атак на всьому фронті, особливо в напрямках Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя:

"Штурм Новопавлівки 14 листопада після затишшя в цьому районі демонструє, як російські війська намагаються знайти можливості для використання ключового слабкого місця в українській обороні - нездатності українських дронів ефективно функціонувати за поганих погодних умов, таких як туман і дощ".

Шляхи вирішення проблеми

Вони зазначають, що досі Україна ґрунтувала свою оборону на безпілотниках здебільшого з необхідності.

"Оборонний бар'єр України "стіна дронів" використовує велику кількість тактичних ударних безпілотників і баражуючих боєприпасів для знищення російських людських ресурсів і техніки на лінії фронту. ЗСУ прийняли цей оборонний підхід частково для того, щоб компенсувати брак людських ресурсів і техніки, одночасно захищаючи понад 1200 кілометрів лінії фронту від російського наступу", - йдеться у статті.

Водночас рідкісні українські оборонні позиції полегшили нещодавні спроби проникнення російських військ, а нестача артилерії та інших традиційних систем обмежила здатність ЗСУ діяти, коли погана погода порушила деякі операції з використанням дронів, наголошується у звіті.

Аналітики підкреслюють: постачання західних традиційних систем, таких як артилерія, мають ключове значення для здатності України побудувати багаторівневу систему оборони, яка не залежить від будь-якого одного типу зброї, що робить її вразливою:

"Використання Росією цієї вразливості ще раз підкреслює, що традиційні системи озброєнь не застаріли в сучасній війні".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія провалила визначений термін захоплення Покровська та Куп'янська, який встановив російський диктатор Володимир Путін.

Водночас раніше в Генштабі повідомили, що відбулося виведення наших підрозділів із населеного пункту Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні для оборони позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: