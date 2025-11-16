Глава держави запевнив, що вже є домовленості про фінансування імпорту газу.

Україна домовилася про ще один напрямок постачання газу на час опалювального сезону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "... Підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", - деталізував президент.

Глава держави розповів, що для компенсації втрати українського видобутку через російські удари, вже є домовленості про фінансування імпорту газу.

"Ми закриємо потребу майже 2 млрд євро на імпорт газу", - підкреслив президент.

"Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають європейські партнери, європейські банки – під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами – повне фінансування буде", - запевнив він.

Зеленський подякував усім, хто допомагає українцям долати труднощі в опалювальний сезон.

Нагадаємо, Україна щодня імпортує майже 10 млн куб м газу з Угорщини, близько 8 млн куб м з Польщі та близько 5 млн куб м зі Словаччини.

Проблеми з газом в Україні

З початку осені Росія активізувала енергетичний терор по Україні. 8 листопада Росія масовано атакувала газову інфраструктуру України. Це був 9-й цілеспрямований удар росіян по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Тоді голова "Нафтогазу" Сергій Корецький заявляв, що такі атаки спрямовані на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку.

5 листопада стало відомо, що Україна відновила імпорт газу трансбалканським коридором, який не використовувався через високу вартість транзиту газу. Україна була змушена піди на це після різкого збільшення російських атак на її газову та енергетичну інфраструктуру.

