Найбільше від стихії постраждала Португалія.

Потужний шторм "Клаудія" накрив низку країн Європи. Відомо про трьох загиблих та десятки поранених у Португалії, тоді як у Великій Британії знадобилася евакуація через повені.

Про це повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що протягом кількох днів від негоди страждала Португалія та частини сусідньої Іспанії. До суботи шторм досяг частин Великої Британії та Ірландії.

У четвер, 13 листопаді, рятувальники знайшли тіла літньої подружньої пари в їхньому затопленому будинку в португальському Фернао-Ферро. Припускається, що вони спали і не змогли втекти, коли вночі піднялася вода.

У суботу ж на Альбуфейру на півдні Португалії обрушився торнадо. Він пошкодив та знищив каравани на території кемпінгу. Повідомлялося про загибель 85-річної британки.

За словами регіонального командира цивільної оборони Вітора Ваза Пінто в розташованому неподалік готелі 28 осіб отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізували з серйозними травмами.

"Португальська метеорологічна служба IPMA оголосила для всього Алгарве та районів Бежа і Сетубал жовтий рівень небезпеки, другий за рівнем загрози", – додають автори.

Негода у Великій Британії

У суботу на південному сході Уельсу повені накрили місто Монмут і прилеглі райони. Рятувальник проводили евакуацію населення.

"Шторм "Клаудія" спричинив значні повені в деяких районах Уельсу протягом ночі, що продовжує впливати на житло, підприємства, транспорт та енергетичну інфраструктуру", – заявив представник уряду Уельсу.

На кадрах з наслідками повені в Монмуті видно, що вода затопила центр міста та житлові райони.

"Організація Natural Resources Wales випустила 11 попереджень про повені, чотири з яких є серйозними, а також 17 попереджень про можливі повені. В Англії, згідно з останніми даними Агентства з охорони навколишнього середовища, було 49 активних попереджень про повені та 134 попередження про можливі повені", – сказано в матеріалі.

Стихія в світі: інші новини

У жовтні у Франції раптовий торнадо, що пронісся на північ від Парижа, спричинив загибель людини. Вітер був настільки сильний, що перекинув три будівельні крани. Також повідомлялося про постраждалих.

Раніше Філіппіни струсонув потужний землетрус. Існувала загроза цунамі. Відомо, що землетрус магнітудою 7,4 тривав близько 30-40 секунд.

