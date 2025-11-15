Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію.

У неділю, 16 листопада, в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє в Телеграм компанія "Укренерго".

Так, протягом усієї доби діятимуть графіки обсягом від 1 до 3,5 черг. Для промислових споживачів протягом усієї доби передбачені графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" зауважили, що тривалість та обсяг відключень можуть змінюватись залежно від ситуації.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – додали в компанії.

Тим часом компанія ДТЕК публікує в Телеграм графіки відключень по окремих регіонах.

Ситуація в енергетиці

Як писав УНІАН, наразі РФ зосередилася на спробах "відірвати" від загальнодержавної енергосистеми окремі її частини – насамперед прифронтові та прикордонні регіони. За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, росіяни намагаються одночасно розірвати українську енергосистему по Дніпру і відокремити периферійні підсистеми, що залежать від однієї або двох електростанцій.

Фахівці вважають, що найближчу зиму Україна все ж може пройти без повноцінного блекауту і супутнього "апокаліпсису". Разом з тим ситуація загалом непроста, і дефіцит електроенергії може зберігатися ще довго.

