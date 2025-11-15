Трамп обіцяє припинити політичну підтримку політика, якому, за його словами, загрожує поразка на наступних виборах.

Президент США Дональд Трамп посварився з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін — найбільш антиукраїнською депутаткою американського парламенту. У серії публікацій в соцмережі Truth Social він різко розкритикував її, назвавши "божевільною", і попередив, що без його підтримки вона програє наступні вибори у своєму окрузі.

"Легковажна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін зрадила всю Республіканську партію, коли перейшла на лівий фланг", – написав Трамп.

Президент США перерахував великий список своїх "досягнень" у 2025 році – від "8 закінчених війн" до боротьби з інфляцією – але Грін, за його словами, лише "скаржиться" на його політику.

Трамп також зауважив, що Грін має низьку підтримку виборців у своєму окрузі і не має шансів на переобрання без його, Трампа, прямої підтримки.

"Я відкликаю свою підтримку та схвалення конгресвумен Марджорі Тейлор Грін із великого штату Джорджія", – додав президент США.

Як пише DW, конфлікт між Трампом і Грін виник через постійну критику з боку конгресвумен, яка невдоволена надмірною, на її погляд, увагою, яку президент США приділяє зовнішній політиці, зокрема війні в Україні.

Марджорі Тейлор Грін: що треба знати

Марджорі Тейлор Грін – член Палати представників Конгресу США від штату Джорджія. Відома своєю ультраправою та ультраконсервативною позицією. У контексті російської агресії проти України вона послідовно виступала з антиукраїнськиих позицій.

Зокема вона систематично голосувала проти будь-яких пакетів допомоги, представляючи російську агресію як "проксі-конфлікт США з Росією", за який, на її думку, не повинні платити американські платники податків.

У своїх виступах Грін часто применшувала значення анексії Криму й критикувала наміри України повернути свої території, називаючи такі дії "небезпечним американським втручанням". Зокрема вона різко критикувала українські удари по військових об’єктах РФ на окупованій території.

Грін часто критикувала президента Зеленського, називаючи його зокрема "диктатором". Паралельно вона просувала радикальні ініціативи — наприклад, пропозицію, щоб усі законодавці, які голосують за допомогу Україні, "йшли воювати самі".

Її риторика часто викликає схвальні реакції російських державних ЗМІ, які подають Грін як політика, який сміливо протистоїть американському мейнстриму.

