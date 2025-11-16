Самарський НПЗ є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Самарській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає 8,8 млн тонн. Зазначається, що підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії - є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

"Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється. Окрім того, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також, як поінформували в Генштабі, уточнено результати ураження НПЗ "Рязанський" - пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

Удари по російських цілях

Як повідомляв УНІАН, далекобійні дрони знищили у Новоросійську 4 ворожі пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари.

Супутникові знімки підтвердили, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів - раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone")", - повідомило джерело.

На території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 таких пускових установок, тому є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

