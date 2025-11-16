Знамените зоряне скупчення "Сім сестер" приховує тисячі давно втрачених зоряних братів і сестер

Астрономи з Університету Північної Кароліни з’ясували, що зоряне скупчення Плеяди, - воно ще відоме, як "Сім сестер", або за народною назвою Стожари, - насправді набагато більше, ніж вважалося. Зірки мають тисячі родичів, розкиданих по всьому небу. Нове дослідження показало, що скупчення є приблизно у 20 разів більшим, ніж вважалося раніше, повідомило Interesting Engineering.

Видання нагадало, що зазвичай зірки народжуються групами. Проте з часом вони розлітаються настільки далеко, що визначити їхню спільну історію стає майже неможливо. Команда UNC-Chapel Hill шукала саме таких "давніх братів і сестер" Плеяд.

Щоб простежити їхнє походження, вчені використали швидкість обертання зірок як "космічний годинник": з віком магнітні поля уповільнюють їхнє обертання. Поєднавши дані телескопа NASA TESS та європейського телескопа Gaia, дослідники ідентифікували тисячі прихованих зірок. Вони належать до великої структури у сузір’ї Тельця, що розташоване приблизно за 410 світлових років від Землі.

"Вимірюючи обертання зірок, ми відкриваємо новий спосіб виявляти розсіяні групи. Фактично - це нове вікно в приховану архітектуру нашої Галактики. Це відкриття змінює наше уявлення про Плеяди. Ми знаємо, що вони не просто сім яскравих зірок, а величезна зоряна родина, розкидана по всьому небу", - пояснив значення відкриття провідний автор дослідження Ендрю Бойл.

Дослідники планують перевірити, можливо й інші відомі скупчення є фрагментами масштабних зоряних мереж. У перспективі це може допомогти відповісти на питання: чи було Сонце колись частиною такої ж космічної родини.

Плеяди стали культурним символом

Плеяди — це одне з найвідоміших зоряних скупчень на нічному небі. У скупченні налічують сотні молодих зірок, але неозброєним оком зазвичай видно лише кілька найяскравіших. Це зоряне сімейство допомагає астрономам вивчати еволюцію молодих зірок та структуру галактики.

Плеяди віками мали важливе культурне значення. Вони згадуються у грецькій міфології, Старому Заповіті та у легендах Новій Зеландії. Проте людське бачення завжди обмежувалося тим, що можна було помітити без сучасних телескопів.

Дослідження найближчої зірки

Нагадаємо, що нещодавно вчені зробили сміливе припущення, яке пояснює, чому температура в атмосфері Сонця набагато більша, ніж безпосередньо на поверхні зірки. За допомогою сучасного телескопу вчені змогли довести, що корону Сонця розігрівають магнітні хвилі. І саме тому температура там досягає мільйонів градусів за Цельсієм.

