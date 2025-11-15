Затримка з виплатами зарплати вже складає півтора місяця, а зв'язку з центральним офісом немає жодного.

Через санкції "Лукойл", підсанкційна російська компанія, перестала платити зарплату своїм працівникам в Іраку. Як пише РБК, близько 1,3 тис. осіб, які працюють на родовищі в Басрі, вже шість тижнів не отримують зарплату.

Повідомляється, що зазвичай їм платили вчасно через один із банків Багдада. Але тепер співробітники отримали тільки виписку про заробітну плату на електронну пошту, а банківського переказу не дочекалися. Через правозахисників співробітники намагалися зв'язатися з "Лукойлом", але пояснень їм так і не надіслали.

Що відомо про родовище

Йдеться про співробітників родовища Західна Курна-2, яке розташоване на півдні Іраку, за 65 кілометрів на північний захід від міста Басра. Воно розробляється на основі контракту, підписаного в січні 2010 року терміном на 25 років. Компанії "Лукойл" у проекті належить 75%, решта 25% - іракській компанії North Oil Company. При цьому всі операційні витрати лежать на "Лукойлі".

Західна Курна-2 є одним із найбільших у світі нафтових родовищ. Початкові видобувні запаси оцінюються приблизно в 14 млрд барелів, при цьому понад 90% зосереджено в пластах Мішріф і Ямама.

Більше про вплив санкцій на "Лукойл"

Як писав УНІАН, після введення нових американських санкцій "Лукойл" оголосив форс-мажор на цьому родовищі в Іраку. Уже тоді компанія припинила співпрацю з усіма працівниками-іноземцями без громадянства РФ.

Також компанія надіслала повідомлення уряду Іраку, в якому пояснювало, що якщо ситуація не зміниться протягом півроку, то "Лукойл" припинить розробку родовища і повністю вийде з проєкту.

