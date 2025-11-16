У разі ухвалення такого рішення Європа зіткнеться з юридичними та фінансовими ризиками, а також фінансовими заходами у відповідь з боку РФ.

Бельгійський депозитарій Euroclear, який володіє замороженими російськими активами на суму 193 млрд євро, "не виключає" подачі позову проти ЄС у разі ухвалення рішення про конфіскацію цих коштів. Про це заявила глава Euroclear Валері Урбен в інтерв'ю виданню Le Monde.

Урбен попередила, що про вилучення цих грошей не може бути й мови і все, що навіть віддалено нагадує конфіскацію, буде незаконним.

"Ми повинні бути гранично пильними. [Це суперечить] міжнародному праву, що регулює суверенні активи, які належать державі. У цьому випадку Росія може звернутися до суду", - сказала вона.

Якщо Європейський союз зрештою ухвалить рішення щодо конфіскації, Урбен заявила, що готова оскаржувати його в суді:

"Існують закони. Залежно від правової бази ми вирішимо, що можемо і хочемо зробити".

Вона підкреслила, що відповідний позов поки що не підготовлено, проте з 2022 року Euroclear "безпрецедентно" збільшив юридичну команду з приблизно 10 до майже 200 співробітників.

Водночас вона досить скептично поставилася до заяв європейських лідерів про заморожені активи РФ

"Три роки ми чуємо гучні заяви всіх цих політичних діячів у пресі. Це лише одна з багатьох", - сказала вона.

Головні ризики - юридичні, репутаційні та фінансові

Урбен також заявила, що для такої конфіскації насамперед має бути ухвалений закон або офіційне рішення Європейської комісії, згодом схвалене Бельгією.

"На нашому балансі є зобов'язання: Euroclear має заборгованість перед Центральним банком Росії. І є актив: грошові кошти, які нині перебувають на зберіганні в Європейському центральному банку. Найгірше було б, якби актив, грошові кошти, пішли [на фінансування кредиту Україні], але у нас в Euroclear залишилося б зобов'язання, право на реституцію. Якщо санкції буде знято, Росія може будь-якої миті постукати в наші двері і вимагати реституцію: хто тоді дасть нам 140 мільярдів євро для повернення?", - пояснила вона.

Крім юридичного аспекту, Урбен попереджає про ризики для всієї єврозони. У разі конфіскації російських активів авторитарні режими в усьому світі, які розмістили кошти в Euroclear, можуть також забрати свої активи. Фактично, саме неупередженість брюссельського інституту переконала російські фонди використовувати його для своїх інвестицій, зазначає вона:

"Я зустрічаюся з багатьма клієнтами, представниками влади. Можу сказати, що питання конфіскації російських активів турбує дуже багатьох. Наші китайські та арабські колеги кажуть нам: вони уважно стежать за розвитком подій. Досі ми дуже намагаємося не підривати цю довіру. Вони її цінують".

Якщо ця довіра ослабне, наслідки можуть швидко позначитися на Європі, додала вона.

"Скоротиться обсяг інвестицій у єврозону з боку цих глобальних інвесторів. Це позначиться на всіх фінансових потребах Європи в обороні, переході до зеленої економіки та цифрової трансформації", - сказала Урбен.

Крім юридичної загрози і репутаційного ризику, Європа стикається з третьою загрозою: фінансовими заходами у відповідь з боку російської влади.

Так, у РФ заморожено "від 20 до 40 мільярдів євро" коштів клієнтів Euroclear. У Москві розглядається понад 100 судових позовів, що загрожують арештом. Поки Кремль проявляє обережність. Судові рішення не виконані, і гроші залишаються недоторканими. Але якщо план Мерца буде реалізовано, Росія може піти далі.

Кредит Україні із заморожених активів РФ

Раніше повідомлялося, що Бельгія стала єдиною країною, якавиступила проти ухвалення репараційного кредиту Україні. Після цього Єврокомісія запропонувала альтернативні шляхи допомоги Україні у вигляді спільного боргу країн-учасників ЄС і двосторонніх грантів.

Як інформувала напередодні La Repubblica, після скандалу "Мідаса" з розкраданням 100 мільйонів доларів держкоштів в енергетиці, до юридичних тонкощів використання росактивів додалися підозри європейських політиків щодо цільового використання цих фінансів.

