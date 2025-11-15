Мережу заповнили відео з Волгограда.

Кілька регіонів РФ та окупований Крим атаковані дронами та ракетами. У мережі публікують кадри пожежі, у Волгограді, де російська ППО спрямувала безпілотник у житлову багатоповерхівку.

"Волгоград. Небезпека по БПЛА. Йдуть дуже низько! По-хорошому, хто на верхніх поверхах, краще спуститися вниз", - повідомляє паблік "Волгоград".

Також повідомляють, що введено обмеження на польоти у волгоградському аеропорту.

За даними каналу "Астра", один із безпілотників влучив у житловий будинок у Волгограді. Жителі міста пишуть, що чули вибухи щонайменше у двох районах міста.

Факт масованої атаки підтвердив і губернатор регіону Андрій Бочаров. За його даними, внаслідок зіткнення дрону з багатоповерхівкою постраждали троє людей.

Про те, чому дрон врізався в житлову багатоповерхівку у Волгограді, можна зробити висновок на основі повідомлення губернатора Воронезької області, яка теж перебуває під атакою, Олександра Гусєва.

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ у двох районах області та в одному міському окрузі виявлено, знищено і придушено кілька безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає. Внаслідок падіння подавленого БПЛА пошкоджено фасад приватного будинку та паркан", - написав Гусєв у себе в Телеграм.

Крім того, повідомляється про атаку ракет і дронів в окупованому Криму.

"У морі біля Севастополя чути вибухи. У районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці чути вибухи. У Сімферополі було два вибухи", - пише канал "Кримський вітер", додаючи, що за деякою інформацією півострів атакують ракетами "Нептун".

Українські удари по РФ

Як писав УНІАН, раніше внаслідок українського удару повністю зупинив роботу Саратовський НПЗ. Про удари по ньому українські військові інформували 11 листопада. Ці атаки спричинили вибухи та пожежу в районі об'єкта.

Також ми розповідали про вельми результативні удари українських дронів і ракет по нафтовому терміналу в Новоросійську. Це один із трьох головних нафтоперевалочних портів у всій Росії.

