Також президент повідомив, що поїде в Іспанію домовлятись про посилення української протиповітряної оборони.

Україна уклала "історичну угоду" з Францією для посилення авіації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

"Історичну угоду підготували з Францією. Буде значне посилання нашої авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей", - деталізував президент.

Він зазначив, що угода буде підписана вже завтра.

"Це те, що, дійсно, допомагає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань", - прокоментував глава держави.

Крім того, Зеленський анонсував на вівторок свій візит в Іспанію. "Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів та ініціатив, які нам реально допомагають. Найголовніші наші цілі сьогодні – це ППО, ракети для ППО. І після кожного російського удару ми забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо", - сказав Зеленський.

Посилення української ППО

У жовтні авіаційний експерт Валерій Романенко зазначав, що збільшення кількості "Шахедів", якими РФ атакує Україну, вимагає створення місцевої протиповітряної оборони.

А експерт з питань авіації Костянтин Криволап зазначав, що росіяни навколо українських кордонів будують 11 захищених майданчиків для запуску дронів.

2 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надала Україні для зміцнення ППО певну кількість зенітних ракетних комплексів Patriot. Він деталізував, що певний час обидві сторони готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано.

