Колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому очільнику Херсонської обласної військової адміністрації, який займав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року.

Як повідомили в СБУ, один із епізодів стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

"За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб. Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, як заявили в СБУ, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто (зокрема, продати чи передати в оренду на свій розсуд).

"Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому - керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад. Наразі на транспортний засіб накладено арешт. Під час експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці", - поінформували в СБУ.

Підозра екс-посадовцю оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як відомо, з 26 жовтня 2021 року до 9 липня 2022 року Херсонську ОВА очолював Геннадій Лагута.

Корупція в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України ліквідувала злочинні схеми з одержання грошей від бізнесменів та волонтерів на Чернівецькій та Одеській митницях. У Чернівецькій області затримано керівника одного з митних постів, а в Одеській області - посадовців митних постів "Одеса-порт" і "Білгород-Дністровський".

Також СБУ викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Зокрема, посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів російськими окупантами, у тому числі на відновлення інфраструктури.

Раніше в Одесі затримали заступника начальника ОВА Олега Муратова, який вимагав у підлеглого 35 тис. дол. хабара, щоб "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Це провадження розслідується щодо службових осіб ОВА за фактом привласнення державного майна.

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