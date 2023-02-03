У Чернівецькій області затримано керівника одного з митних постів, а в Одеській області - посадовців митних постів "Одеса-порт" і "Білгород-Дністровський".

На Чернівецькій та Одеській митницях ліквідовано злочинні механізми з одержання грошей від бізнесменів та волонтерів.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України. Зокрема, у Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів.

"За різні суми хабарів він "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів. До протиправної діяльності залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них - колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. дол. за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій. Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. дол. - другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без "зайвих" питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку.

Зазначається, що двом фігурантам - організатору схеми та його поплічнику - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

В Одеській області, як поінформували в СБУ, на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" і "Білгород-Дністровський".

Зазначається, що зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників.

"За хабарі посадовці обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. Сума неправомірної вигоди становила від 500 доларів з одного транспортного засобу. Співробітники СБУ задокументували декілька епізодів отримання митниками грошової "винагороди". Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Одеса-порт" на передачі чергової суми хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, як заявили в СБУ, вирішується питання про притягнення до відповідальності інших працівників керівної та інспекторської ланки митного поста.

За обома фактами тривають розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Корупція в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці - виконувача обов’язків голови Держмитслужби Вячеслава Демченка та двох його заступників. Новим в.о. голови митниці, за даними народного депутата Олексія Гончаренка, буде заступник нинішнього голови Сергій Звягінцев.

За словами глави фракції "Слуга народу" у ВР Давида Арахамії, щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов’язків.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань у 2022 році викрило на митниці злочини, що завдали державі збитків на майже 400 млн грн. Загалом працівники ДБР розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері, за результатами чого було повідомлено про підозру 156 особам, а щодо 119 осіб до суду було направлено 110 обвинувальних актів.

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