Підозрюваний запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження.

В Одесі затримали заступника начальника ОВА, який вимагав у підлеглого 35 тис. дол.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, підозрюваний запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації за винагороду у 35 тис. дол. "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Це провадження розслідується щодо службових осіб ОВА за фактом привласнення державного майна.

Правоохоронці затримали високопосадовця після одержання частини неправомірних коштів у розмірі 27 тис. дол. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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В СБУ уточнили, що чиновника затримали в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

понад 45 тис. дол.;

більше ніж 21 тис. євро;

золоті злитки та монети.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомили УНІАН в правоохоронних органах, затримано заступника начальника Одеської ОВА Олега Муратова.

Останні затримання в Одесі: головне

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали чоловіка, який працював на штаб ПВК "Вагнер". Відомо, що він збирав розвіддані про бойові позиції Збройних Сил України у місті.

Також в Одесі діяв російський агент спецслужб. Він "полював" за українськими береговими ракетними комплексами "Нептун".

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