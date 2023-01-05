В Одесі затримали заступника начальника ОВА, який вимагав у підлеглого 35 тис. дол.
Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, підозрюваний запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації за винагороду у 35 тис. дол. "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Це провадження розслідується щодо службових осіб ОВА за фактом привласнення державного майна.
Правоохоронці затримали високопосадовця після одержання частини неправомірних коштів у розмірі 27 тис. дол. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
В СБУ уточнили, що чиновника затримали в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:
- понад 45 тис. дол.;
- більше ніж 21 тис. євро;
- золоті злитки та монети.
Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.
Як повідомили УНІАН в правоохоронних органах, затримано заступника начальника Одеської ОВА Олега Муратова.
Останні затримання в Одесі: головне
Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали чоловіка, який працював на штаб ПВК "Вагнер". Відомо, що він збирав розвіддані про бойові позиції Збройних Сил України у місті.
Також в Одесі діяв російський агент спецслужб. Він "полював" за українськими береговими ракетними комплексами "Нептун".