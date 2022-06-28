Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Херсонської ОДА.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
"Погоджено звільнення - Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації", - сповістив він.
Сам Лагута на це рішення поки не відреагував.
Як писав УНІАН, раніше сьогодні радниця мера Херсона Ігоря Колихаєва Галина Ляшевська сповідомила, що його викрали у тимчасово окупованому місті.
За її словами, це пов'язано з відмовою Колихаєва співпрацювати з окупаційною владою. Ляшевська наголосила, що побоюється за життя Колихаєва.
Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута є представником політсили "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".
Нагадаємо, Херсон і більша частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста та області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.
В травні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що остаточної відповіді на питання, чому російським окупантам вдалося швидко просунутися з Криму по Херсонській області, немає.