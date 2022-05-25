Вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно – 30 травня, повідомили в СБУ.

Служба безпеки України викликала експремʼєр-міністра Арсенія Яценюка, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова та ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова на допит по "вугільній справі" Віктора Медведчука.

Повістки оприлюднені на сайті СБУ.

Вони мали зʼявитися до слідчого 19 травня. Колишні високопосадовці проходять в якості свідків у справі № 22016130000000212 від 19.09.2016, яка стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

"Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження", – пише "Українська правда" з посиланням на коментар СБУ.

Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно – 30 травня, повідомили в СБУ.

Як відомо, ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Порошенко і Медведчук є фігурантами справи.

Крім того, Медведчук підозрюється в держзраді та сприянні тероризму (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). Також він є підозрюваним у справі про замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. 12 квітня його затримали. Наразі він перебуває під вартою.

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