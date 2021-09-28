Дружина екс-нардепа повідомила, що його перевели в інший ізолятор після візиту представників уповноваженого з прав людини.

Колишнього народного депутата Семена Семенченка, який голодує вже понад 60 днів, перевели з ізолятора Служби безпеки України до Лук'янівського СІЗО.

Про місцеперебування Семенченка у Facebook повідомила його дружина Наталка Музика.

"Після вчорашнього візиту (у понеділок, 27 вересня, – Ред.) представників уповноваженого з прав людини до ізолятора СБУ Семена Семенченка перевели до Лук’янівського СІЗО", – написала вона.

Читайте такожСеменченку стало зле під час засідання суду (документ)Нагадаємо, 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "позаштатного агента НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн гривень. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита за запитом російських спецслужб.

26 липня Солом'янський райсуд Києва знову відправив Семенченка до СІЗО. Через кілька днів на знак протесту проти кримінального переслідування екс-депутат оголосив голодування.

8 вересня строк утримання його під вартою суд продовжив ще на 60 діб.

Автор: Антоніна Доломанжи