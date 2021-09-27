Екс-нардеп може лягти на ліжко і більше не встати, стверджує його дружина.

Колишній народний депутат Семен Семенченко, який голодує вже 61 день, втратив свідомість в ізоляторі СБУ. Це сталося сьогодні зранку, 27 вересня, коли його відвідував адвокат.

Про це у Facebook повідомила дружина Семенченка Наталка Музика.

"Адвокат помітив, що Семен заплющив очі і довго не відкриває. На будь-які дії не реагує. Крізь вії адвокат помітив білки, Семен втратив свідомість. Терміново почав телефонувати і викликав "швидку", - розповіла вона.

За словами Музики, медики привели Семенченка до тями та через 10 хвилин поїхали.

У СІЗО адвокату повідомили, що наступного разу відвідати підзахисного він зможе наступного ранку.

"Цілком імовірно, що на такій стадії голодування (61 день сьогодні) Семен може лягти на ліжко і більше не встати. Ніхто слідкувати, чи він в свідомості, чи в вже в комі, не буде", - переконана дружина Семенченка.

Справа Семенченка - довідка УНІАН

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

Читайте такожВенедіктова розповіла про розслідування справ щодо вибухів на військових складах в УкраїніЗа даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "позаштатного агента НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте такожКабмін звільнив наглядову раду "Нафтогазу" та "підім'яв" компанію під себе14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита за запитом російських спецслужб. 20 серпня на знак протесту проти кримінального переслідування екс-депутат оголосив голодування.

26 липня Солом'янський райсуд Києва знову відправив Семенченка до СІЗО. 3 вересня суд продовжив строк утримання його під вартою ще на 60 діб.

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Автор: Антоніна Доломанжи