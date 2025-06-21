Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів ЗСУ.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар", яка виконувала завдання у Донецькій області. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини", - заявив він.

За словами Наєва, надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України.

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"Підбиваючи підсумки, насамперед хочу подякувати надійним та самовідданим друзям-благодійникам, які впродовж чотирьох місяців нашої ротації не залишили без уваги жодного проблемного питання, що виникло у приданих бригадах. Завдяки вашій підтримці вдалося оперативно реагувати на виклики та підвищувати боєздатність підрозділів.

За період моєї каденції силами та засобами тактичної групи "Вугледар" було знищено: 19608 окупантів (з них 200-ті 9692 та 300-ті 9916), 74 танки, 138 ББМ, 316 артилерійських систем, утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки", - зазначив генерал-лейтенант.

Перестановки в армії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, цього тижня замість звільненого на початку червня Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Геннадія Шаповалова. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше цю посаду займав Михайло Драпатий. Проте 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Було відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Того ж дня Драпатий подав у відставку. За два дні по тому Зеленський перевів Драпатого на іншу посаду - командувача Обʼєднаних сил.

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