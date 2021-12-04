Олексій Резніков зазначив, що реакція України не вказує на розбіжності з приводу небезпеки

Київ спокійно реагує на нинішню загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тому що агресія Москви триває вже вісім років. Українці вже байдужі до спроб російської влади заперечувати право на існування України як країни.

Про це заявив Міністр оборони Олексія Рєзнікова в статті для Atlantic Councilс "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні".

За його словами, Україна на відміну від міжнародної спільноти досить спокійно відреагувала на нарощування російської військової потужності вздовж кордону. При цьому він вказав, що це не говорить про розбіжності з приводу небезпеки, що виходить від РФ.

"Навпаки, ми повністю згодні з нашими західними партнерами", - підкреслив Резніков.

Читайте такожРейтингове агентство Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та УкраїниКрім того, він нагадав, що Київ вже вісім років протистоїть російській агресії.

"Порівняно спокійна відповідь України на цю останню загрозу з боку Росії говорить про довгостроковий характер конфлікту, що триває між нашими двома країнами. Минуло майже вісім років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. З того часу російська агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя", - уточнив міністр.

Також він зазначив, що українці стали байдужими до постійного потоку російської дезінформації.

"Щоб нас шокувати, потрібно щось більше, ніж чергове нарощування російської військової потужності", - підсумував глава Міноборони України.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

Читайте такожПосол України розкрила деталі пропонованого Києвом "пакету" для стримування РосіїУ самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Вторгнення Росії в Україну: що відомо

Як свідчать нові розвіддані США, Росія планує повномасштабний наступ з декількох фронтів на Україну вже у 2022 році за участю близько 175 тисяч військових і важкої техніки. Розширення військової сили відбулося на тлі озвучених Росією вимог щодо гарантій невступу України в НАТО.

Раніше видання BILD показало фази ймовірного повномасштабного вторгнення РФ в Україну, якими поділилися Західні розвідники.

The Washington Post, у свою чергу, опублікував карту можливого руху російської армії територією України.

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Автор: Анастасія Горбачова