За словами прем'єра, якщо буде офіційна інформація з цього приводу, то вона буде озвучена.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував інформацію про те, що нібито готується його відставка.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, присвяченій річниці роботи уряду.

"Зі мною жодних розмов про відставку не було. Протягом усього часу, останнього також. Не читайте Telegram-канали, там чутки, там плітки", - сказав він у відповідь на питання журналістів.

За його словами, якщо буде офіційна інформація з цього приводу, то вона буде озвучена.

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Автор: Леся Лещенко