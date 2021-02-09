За словами прем'єра, імплементація Угоди про асоціацію — основа для тісного зшивання економік України та ЄС.

Україна розраховує на узгодження з Європейським Союзом конкретних часових рамок для запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Читайте такожУ Мінекономіки розповіли, що буде з ВВП України до кінця рокуПро це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем в рамках робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія), повідомили в прес-службі уряду.

«Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків», — зазначив Шмигаль.

Україна та ЄС: головні пріоритети співпраці

одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди», — додав прем’єр-міністр.

Глава уряду відзначив цінність початку офіційного сфокусованого діалогу з ЄС щодо «зеленої» трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

«Україна віддана подальшій інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов’язань щодо наближення українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС», — підкреслив прем’єр-міністр.

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Автор: УНІАН