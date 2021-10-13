Президент Росії призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

Міністерство закордонних справ України звернулося до влади Кабо-Верде з приводу злочинної діяльності Наталії Поклонської, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму, а пізніше стала депутатом Держдуми РФ.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі кореспонденту УНІАН.

"У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії", - наголосив Ніколенко.

У цьому зв'язку, речник заявив, що Поклонській "сховатися не вийде навіть в Африці".

Читайте такожКремль стверджує, що Нуланд виступає за особливий статус Донбасу в складі України"МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ, президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде

Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

13 жовтня Путін "здійснив мрію" екс-"прокурорки" Криму Поклонської та відправив її до Африки.

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Автор: Віталій Саєнко