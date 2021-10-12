Українка перебувала на території Польщі на законних підставах, зазначили у МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що в Польщі в хостелі виявили мертвою громадянку нашої країни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

"Поліція міста Стараховіце у Свєнтокшиському воєводстві в Польщі повідомила про виявлення 11 жовтня в одному з хостелів міста померлу громадянку України", – поділилися в МЗС.

У зв'язку з цим, Генеральне консульство України в Кракові вже вийшло на зв’язок із польськими слідчими органами для встановлення причини та обставин смерті.

Читайте такожУ Польщі авто з українцями на швидкості влетіло в дерево та перекинулося: тіла вирізалиЗа інформацією МЗС, Українка перебувала на території Польщі на законних підставах.

"Консули нині розшукують родичів померлої. Рідні можуть звернутися за консульською допомогою до Генерального консульства України за телефоном "гарячої лінії": +48 669 352 962 або електронною поштою: [email protected]", – додали у відомстві.

Раніше польські ЗМІ повідомили, що в Польщі загадково померла 51-річна громадянка України. Журналісти дізналися, що жінка знепритомніла в хостелі, і їй викликали швидку.

За непідтвердженими відомостями, медики не змогли врятувати українку.

Автор: Віталій Саєнко