Вперше в історії штат США ухвалив таке рішення.

Голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій заявляє, що штат Сполучених Штатів Америки Міссісіпі визнав Хмельницьку область своєю областю-побратимом.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни в такий складний час", - підкреслив Гамалій.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам, що надають допомогу Україні, обрати будь-який регіон, у відновленні якого вони хотіли б взяти участь після перемоги України над російськими окупантами.

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