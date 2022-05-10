Російські окупанти, відступаючи, кидають трупи своїх солдатів.

Російські окупанти не забирають трупи своїх солдатів і офіцерів, кидаючи їх на полі бою.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що військові ЗСУ у звільнених від російських окупантів населених пунктах знаходять десятки кинутих тіл російських солдатів. Трупи загарбників лежать на вулицях, в будинках і навіть на звалищах.

"При відступі вони не забирають тіла своїх солдатів. Це ще раз свідчить про їхню мораль, принципи і правила ведення військових дій. Напевно, для них, щоб не показувати правду, так простіше", - висловив думку Синьогубов.

У Харківській ОВА підкреслили, що Україна готова віддати Росії тіла їх ліквідованих військових відповідно до норм міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, катарське видання Al Jazeera показало вагон-рефрижератор з тілами знищених в Україні російських військових.

Як стверджують журналісти, вони отримали ексклюзивний доступ до місця збору тіл росіян у боях на Київщині, яких командування РФ покинуло напризволяще.

Вас також можуть зацікавити новини: