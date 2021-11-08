Президент України поінформував польського лідера про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

"Сторони обмінялися думками щодо складної ситуації, яка склалася на польсько-білоруському кордоні. Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту", – йдеться у повідомленні.

Крім того, особливу увагу було приділено координації позицій сторін щодо протидії проекту "Північний потік-2". Співрозмовники були одностайні в оцінках "Північного потоку-2" передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проекту.

Читайте такожЛитва направляє війська до кордону з Білоруссю"Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.

Глави держав приділили окрему увагу перспективним проектам співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

Окремо президент України торкнувся питання забезпечення свободи пересування в нинішніх складних епідемічних умовах. Він висловив переконання, що для громадян України не будуть запроваджені додаткові обмеження для в’їзду до Польщі.

Зеленський порушив питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що з території Білорусі сотні мігрантів з рюкзаками прямо по дорозі попрямували у бік польського кордону. Міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин назвав скупчення мігрантів на кордоні спробою силового вторгнення на польську територію.

Пізніше Польща підвищила бойову готовність на кордоні з Білоруссю.

Автор: Тамара Отовська