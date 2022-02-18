Сам депутат стверджує, що українському законодавству дії його родини не суперечать.

Родина одіозного нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 році зареєструвала нерухомість в окупованому Криму за законами країни-агресора, фактично визнавши юрисдикцію Кремля.

Про це йдеться в новому розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти з'ясували, що мова йде про маєток та велику земельну ділянку в селищі Сімеїз (ПБК). Також стверджується, що родина нардепа купувала землю в Криму й після його анексії, роблячи це згідно з російськими законами.

Незадовго до 2014 року родина Шуфрича придбала недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря у його соратника по ОПЗЖ - Віктора Медведчука. Об'єкт у підсумку оформили як власність української компанії "Авто бізнес груп", заснованої батьком Шуфрича та його помічником. Зараз об'єкт не добудований, проте там є табличка з написом "приватна власність".

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За даними "Схем", з 2019 року маєток та земля нібито належать російській компанії "Естейт холдинг груп". Вона зареєстрована у Москві, але засновники в неї все ті ж батько та помічник Шуфрича. Процедура придбання нібито проводилася через спеціальну схему.

Також у розслідуванні йдеться, що родина депутата за часи окупації Криму збільшила там свої земельні володіння, придбавши ще більше землі навколо маєтку.

Сам Шуфрич у коментарі журналістам підтвердив, що його родина має нерухомість у Криму, проте щодо реєстрації в російській юрисдикції відповідати не став. Депутат також стверджує, що оформлення кримського майна за російським законодавством нібито дозволено українськими законами. Втім, це спростували правники та представники органів влади, з якими поспілкувалися журналісти.

Окупація Криму Росією: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.